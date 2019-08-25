В Севастополе фактически охотятся на украинских активистов - правозащитник

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Воскресенье, 25 августа 2019, 17:07

Источник: руководительница Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник и представитель группы Владимир Чекрыгин в эфире "Радио Культура", пишет сайт Крымской правозащитной группы.

В Севастополе после оккупации много пророссийских активистов фактически охотятся на украинских активистов.

По словам Чекрыгина, пророссийские активисты создали группу на Севастопольском форуме, которая называется "палим бандерлогов в нашем городе".

Прямая речь Чекрыгина: Там откровенные призывы к расправе над украинскими активистами, собирается информация - там 150 страниц. Там есть фото украинских активистов, адреса, информация о семьях, где они живут, каким путем они ведут своих детей в садик. И предлагается их найти и с ними расправиться.

Детали: Скрипник отмечает, что в оккупированном Крыму в целом опасно проявлять украинскую идентичность.

Использование цветов украинского флага часто преследуется в рамках административных дел, часто людей арестовывают по статьям, например, о несанкционированном митинге.

Прямая речь Скрипник: Или может быть даже уголовное преследование. И здесь есть разные варианты. Иногда, если, например, такие цвета появились на сооружениях или каких стенах, то тогда могут использовать статью уголовную "вандализм". А это чревато даже лишением свободы.

...В целом таких людей, если говорить и об административном, и об уголовном, десятки - начиная с 2014-го года. И это только те люди, о которых мы знаем и которых смогли найти. Сколько их на самом деле - я боюсь, мы даже не знаем всей цифры.

Украинская правда

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Темы: Крым права человека


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