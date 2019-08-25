Україна не визнає "вибори" в Абхазії – МЗС

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Неділя, 25 серпня 2019, 17:53

Джерело: сайт МЗС України

Україна не визнає так звані президентські вибори на території Абхазії (Грузія), що проходять 25 серпня.  

Дослівно заява МЗС: Україна не визнає ці фейкові "вибори" та розглядає їх як чергову провокаційну спробу Російської Федерації легітимізувати проросійський сепаратистський режим окупованої грузинської території Абхазія.

Україна незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії у межах її міжнародно визнаних кордонів та не визнає так званої незалежності окупованих Абхазії, Грузія, та Цхінвальського регіону/Південної Осетії, Грузія.

Міністерство закордонних справ України закликає Російську Федерацію до поваги й неухильного виконання норм і принципів міжнародного права та перегляду рішення щодо визнання "незалежності" так званих Республіки Абхазія та Республіки Південна Осетія.

Довідка: 25 серпня на території самопроголошеної Абхазії проходять "президентські вибори", у яких беруть участь 9 кандидатів.

Після воєнного конфлікту між Росією і Грузією у серпні 2008 року РФ визнала незалежність Абхазії, натомість у Грузії територія вважається окупованою. Окрім Росії, незалежність Абхазії визнають лише Венесуела, Нікарагуа, Науру і Сирія.

Українська правда

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Теми: МЗС Грузія Росія


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