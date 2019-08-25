Украина не признает "выборы" в Абхазии - МИД

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Воскресенье, 25 августа 2019, 17:53

Источник: сайт МИД Украины

Украина не признает так называемые президентские выборы на территории Абхазии (Грузия), проходящие 25 августа.

Дословно заявление МИД: Украина не признает эти фейковые "выборы" и рассматривает их как очередную провокационную попытку Российской Федерации легитимизировать пророссийский сепаратистский режим оккупированной грузинской территории Абхазия.

Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ и не признает так называемой независимости оккупированных Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия.

Министерство иностранных дел Украины призывает Российскую Федерацию к уважению и неуклонному выполнению норм и принципов международного права и пересмотру решения о признании "независимости" так называемых Республики Абхазия и Республики Южная Осетия.

Справка: 25 августа на территории самопровозглашенной Абхазии проходят "президентские выборы", в которых принимают участие 9 кандидатов.

После военного конфликта между Россией и Грузией в августе 2008 года РФ признала независимость Абхазии, однако в Грузии территория считается оккупированной. Кроме России, независимость Абхазии признают только Венесуэла, Никарагуа, Науру и Сирия.

Украинская правда

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Темы: МИД Грузия Росcия


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