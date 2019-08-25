Глава МЗС Ірану несподівано прибув до Біарріца, де проходить саміт G7
Джерело: Радіо Свобода
Міністр закордонних справ Ірану Могаммад Джавад Заріф несподівано прибув до прибережного курортного міста Біарріца на південному заході Франції, де відбувається саміт "Групи семи".
Деталі: Як написав у Twitter речник МЗС Ірану Аббас Мусаві, там міністр планує "продовжити переговори щодо останніх заходів президентів Ірану і Франції" – йдеться про кроки, що мали б на меті врятувати багатосторонню угоду про ядерну програму Ірану 2015 року після одностороннього виходу з неї США і запровадження американських санкцій проти Тегерану.
Але, повідомив речник, переговорів із делегацією США не планується.
В апараті президента Франції підтвердили, що Заріф прибув до Біарріца і що його переговорів зі США не заплановано.
Коли ж після перших повідомлень про прибуття іранського міністра запитали президента США Дональда Трампа, той відповів: "Без коментарів".
Передісторія:
- Франція, Німеччина та Велика Британія створили платіжну систему INSTEX, яка дозволить проводити фінансові операції із Іраном в обхід санкцій США.
- У травні минулого року США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди з Іраном, повернувши проти нього санкції. Натомість у ЄС продовжують виконувати угоду з Іраном.
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