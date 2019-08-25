Глава МЗС Ірану несподівано прибув до Біарріца, де проходить саміт G7

Джерело: Радіо Свобода

Міністр закордонних справ Ірану Могаммад Джавад Заріф несподівано прибув до прибережного курортного міста Біарріца на південному заході Франції, де відбувається саміт "Групи семи".

Деталі: Як написав у Twitter речник МЗС Ірану Аббас Мусаві, там міністр планує "продовжити переговори щодо останніх заходів президентів Ірану і Франції" – йдеться про кроки, що мали б на меті врятувати багатосторонню угоду про ядерну програму Ірану 2015 року після одностороннього виходу з неї США і запровадження американських санкцій проти Тегерану.

Але, повідомив речник, переговорів із делегацією США не планується.

В апараті президента Франції підтвердили, що Заріф прибув до Біарріца і що його переговорів зі США не заплановано.

Коли ж після перших повідомлень про прибуття іранського міністра запитали президента США Дональда Трампа, той відповів: "Без коментарів".

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