Глава МЗС Ірану несподівано прибув до Біарріца, де проходить саміт G7

1418 переглядів
Неділя, 25 серпня 2019, 18:52

Джерело: Радіо Свобода

Міністр закордонних справ Ірану Могаммад Джавад Заріф несподівано прибув до прибережного курортного міста Біарріца на південному заході Франції, де відбувається саміт "Групи семи".

Деталі: Як написав у Twitter речник МЗС Ірану Аббас Мусаві, там міністр планує "продовжити переговори щодо останніх заходів президентів Ірану і Франції" – йдеться про кроки, що мали б на меті врятувати багатосторонню угоду про ядерну програму Ірану 2015 року після одностороннього виходу з неї США і запровадження американських санкцій проти Тегерану.

Але, повідомив речник, переговорів із делегацією США не планується.

В апараті президента Франції підтвердили, що Заріф прибув до Біарріца і що його переговорів зі США не заплановано.

Коли ж після перших повідомлень про прибуття іранського міністра запитали президента США Дональда Трампа, той відповів: "Без коментарів".

Передісторія:

  • Франція, Німеччина та Велика Британія створили платіжну систему INSTEX, яка дозволить проводити фінансові операції із Іраном в обхід санкцій США.
  • У травні минулого року США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди з Іраном, повернувши проти нього санкції. Натомість у ЄС продовжують виконувати угоду з Іраном.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Іран Франція США


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Суд у США видав ордер на арешт супертанкера Ірану 17 серпня 2019, 10:45
Іран заявив про затримання танкера в Перській затоці - ЗМІ 4 серпня 2019, 13:54
США запровадили санкції проти глави МЗС Ірану 1 серпня 2019, 03:01
Усі новини
Головні новини
Загиблий від обстрілу – 20-річний військовий з Тернопільщини
Українські військові потрапили під обстріл: троє поранених, один помер
18-річна українка стала дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо
Лідери G7 погодилися: повертати РФ за стіл зарано, але координацію слід зміцнити – ЗМІ
Усі новини
здоров'я

Як на організм діють ліки проти головного болю

здоров'я

6 типів болю в животі, які не варто ігнорувати

думка

Жінки не кращі у багатозадачності. У них просто багато роботи