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Глава МИД Ирана неожиданно прибыл в Биарриц, где проходит саммит G7

Воскресенье, 25 августа 2019, 18:52

Источник: Радио Свобода

Министр иностранных дел Ирана Могаммад Джавад Зариф неожиданно прибыл в прибрежный курортный город Биарриц на юго-западе Франции, где проходит саммит "Группы семи".

Детали: Как написал в Twitter представитель МИД Ирана Аббас Мусави, там министр планирует "продолжить переговоры относительно последних мер президентов Ирана и Франции", - речь идет о шагах, которые должны целью спасти соглашение о ядерной программе Ирана 2015 года после одностороннего выхода из нее США и введения американских санкций против Тегерана.

Но, сообщил пресс-секретарь, переговоров с делегацией США не планируется.

В аппарате президента Франции подтвердили, что Зариф прибыл в Биарриц и его переговоров с США не запланировано.

Когда же после первых сообщений о прибытии иранского министра спросили президента США Дональда Трампа, тот ответил: "Без комментариев".

Предыстория:

  • Франция, Германия и Великобритания создали платежную систему INSTEX, которая позволит проводить финансовые операции с Ираном в обход санкций США.
  • В мае прошлого года США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном, вернув против него санкции. В ЕС продолжают выполнять соглашение с Ираном.

Украинская правда

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Темы: ИранФранцияСША
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