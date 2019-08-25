Глава МИД Ирана неожиданно прибыл в Биарриц, где проходит саммит G7
Источник: Радио Свобода
Министр иностранных дел Ирана Могаммад Джавад Зариф неожиданно прибыл в прибрежный курортный город Биарриц на юго-западе Франции, где проходит саммит "Группы семи".
Детали: Как написал в Twitter представитель МИД Ирана Аббас Мусави, там министр планирует "продолжить переговоры относительно последних мер президентов Ирана и Франции", - речь идет о шагах, которые должны целью спасти соглашение о ядерной программе Ирана 2015 года после одностороннего выхода из нее США и введения американских санкций против Тегерана.
Но, сообщил пресс-секретарь, переговоров с делегацией США не планируется.
В аппарате президента Франции подтвердили, что Зариф прибыл в Биарриц и его переговоров с США не запланировано.
Когда же после первых сообщений о прибытии иранского министра спросили президента США Дональда Трампа, тот ответил: "Без комментариев".
Предыстория:
- Франция, Германия и Великобритания создали платежную систему INSTEX, которая позволит проводить финансовые операции с Ираном в обход санкций США.
- В мае прошлого года США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном, вернув против него санкции. В ЕС продолжают выполнять соглашение с Ираном.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua