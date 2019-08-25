Під Житомиром облили фарбою новий пам'ятник захисникам України

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Неділя, 25 серпня 2019, 20:21
Тетяна Парфентієва/Facebook

Джерело: Начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко у коментарі Укрінформу

У селищі Озерне під Житомиром невідомі облили червоною фарбою пам’ятник захисникам України, який там напередодні відкрили.

Пряма мова Ващенко: Вранці 24 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що в ніч із 23 на 24 серпня невідомі пошкодили пам’ятник героям-захисникам України в смт Озерне шляхом розлиття фарби. На місце події виїжджали співробітники поліції.

Деталі: За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна).

Українська правда

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Теми: Житомир


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