Під Житомиром облили фарбою новий пам'ятник захисникам України

Джерело: Начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко у коментарі Укрінформу

У селищі Озерне під Житомиром невідомі облили червоною фарбою пам’ятник захисникам України, який там напередодні відкрили.

Пряма мова Ващенко: Вранці 24 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що в ніч із 23 на 24 серпня невідомі пошкодили пам’ятник героям-захисникам України в смт Озерне шляхом розлиття фарби. На місце події виїжджали співробітники поліції.

Деталі: За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна).