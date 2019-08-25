Под Житомиром облили краской новый памятник защитникам Украины

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Воскресенье, 25 августа 2019, 20:21

Источник: Начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко в комментарии Укринформу

В поселке Озерное под Житомиром неизвестные облили красной краской памятник защитникам Украины, который там накануне открыли.

Прямая речь Ващенко: Утром 24 августа в полицию поступило сообщение о том, что в ночь с 23 на 24 августа неизвестные повредили памятник героям-защитникам Украины в пгт Озерное путем разлива краски. На место происшествия выезжали сотрудники полиции.

Детали: По данному факту начато уголовное производство по статье 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Украинская правда

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Темы: Житомир


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