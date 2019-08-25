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Меркель заявила про роботу над організацією саміту "нормандської четвірки"

Неділя, 25 серпня 2019, 21:36
Меркель заявила про роботу над організацією саміту нормандської четвірки

Німеччина і Франція працюють над організацією саміту "нормандської четвірки" (ФРН, Франція, Росія, Україна) найближчим часом у Парижі.

Про це заявила у неділю журналістам на полях саміту Групи семи канцлер ФРН Ангела Меркель, повідомляє "Німецька хвиля" з посиланням на dpa.

За словами Меркель, вона та президент Франції Еммануель Макрон хочуть, щоб ця зустріч на найвищому рівні відбулася "дуже швидко" після проведення підготовчої зустрічі радників у "нормандському форматі", а за потреби - й міністрів закордонних справ.

Місцем проведення наступного саміту має стати Париж, оскільки остання зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбулася в Німеччині ще в 2016 році.

Меркель наголосила на важливості якнайшвидшого проведення зустрічі для сприяння певним успіхам у Мінському процесі. У неї склалося враження, що з новим президентом України Володимиром Зеленським це є можливим, додала канцлерка.

"За наявності доброї волі обох сторін ми мали б можливість досягти прогресу", - зазначила Меркель.

За її словами, під час обговорення конфлікту на Донбасі на саміті G7 увечері 24 серпня лунали як спільні, так і відмінні оцінки.

"Від імені Німеччини я дала чітко зрозуміти, що ми потребуємо прогресу у втіленні мінських домовленостей, аби знову мати змогу вести мову про залучення Росії до формату G7", - наголосила Меркель.

За її словами, такої ж думки дотримувалися інші учасники зустрічі. 

Водночас прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив ТАСС опрацювання можливості проведення нового саміту "нормандської четвірки".

"Можливість організації такого саміту дійсно опрацьовується, але перед цим повинна бути проведена досить велика "домашня робота", - заявив він.

Теми: МеркельРосіяДонбас
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