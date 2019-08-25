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Меркель заявила о работе над организацией саммита "нормандской четверки"

Воскресенье, 25 августа 2019, 21:36
Меркель заявила о работе над организацией саммита нормандской четверки

Германия и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" (ФРГ, Франция, Россия, Украина) в ближайшее время в Париже.

Об этом заявила в воскресенье журналистам на полях саммита Группы семи канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на dpa.

По словам Меркель, она и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась "очень быстро" после проведения подготовительной встречи советников в "нормандском формате", а при необходимости - и министров иностранных дел.

Местом проведения следующего саммита должен стать Париж, поскольку последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась в Германии еще в 2016 году.

Меркель подчеркнула важность скорейшего проведения встречи для содействия определенным успехам в Минском процессе. У нее сложилось впечатление, что с новым президентом Украины Владимиром Зеленским это возможно, добавила канцлер.

"При наличии доброй воли обеих сторон мы должны достичь прогресса", - отметила Меркель.

По ее словам, во время обсуждения конфликта на Донбассе на саммите G7 вечером 24 августа звучали как общие, так и отличные оценки.

"От имени Германии я дала четко понять, что мы нуждаемся в прогрессе в воплощении минских договоренностей, чтобы снова иметь возможность говорить о привлечении России к формату G7", - подчеркнула Меркель.

По ее словам, такого же мнения придерживались другие участники встречи.

В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил ТАСС проработку возможности проведения нового саммита "нормандской четверки".

"Возможность организации такого саммита действительно прорабатывается, но перед этим должна быть проделана достаточно большая "домашняя работа", - заявил он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МеркельРосcияДонбасс
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