Меркель заявила о работе над организацией саммита "нормандской четверки"

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Воскресенье, 25 августа 2019, 21:36

Германия и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" (ФРГ, Франция, Россия, Украина) в ближайшее время в Париже.

Об этом заявила в воскресенье журналистам на полях саммита Группы семи канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает ТАСС.

"Мы подчеркнули, что хотим в скором времени, после подготовительной встречи советников и министров иностранных дел, организовать саммит с российским и украинским президентами", - сказала она.

"Мы давно говорили о том, что, поскольку прежняя встреча проходила в Берлине, то эта должна пройти в Париже", - добавила Меркель.

В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил ТАСС проработку возможности проведения нового саммита "нормандской четверки".

"Возможность организации такого саммита действительно прорабатывается, но перед этим должна быть проделана достаточно большая "домашняя работа", - заявил он.

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Темы: Меркель Росcия Донбасс


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