У США через вибух газу зруйновано частину торгового центру

Джерело: CNN із посиланням на місцеву пожежну службу

Внаслідок вибуху газу у штаті Меріленд (США) у неділю зруйновано частину будівлі торгового центру.

A gas explosion that was reportedly heard for miles destroyed part of a building in a shopping center in Maryland, fire officials say https://t.co/l9omDmcx6C pic.twitter.com/Kn1stNJGRb — CNN Breaking News (@cnnbrk) August 25, 2019

Деталі: Про постраждалих не повідомляється.

Зазначається, що вибух стався близько 8 години ранку за місцевим часом у Колумбії, його було чутно за кілька миль.

У будівлі, що була зруйнована, розташовуються офіси та торгові точки.