У США через вибух газу зруйновано частину торгового центру
Неділя, 25 серпня 2019, 23:35
Джерело: CNN із посиланням на місцеву пожежну службу
Внаслідок вибуху газу у штаті Меріленд (США) у неділю зруйновано частину будівлі торгового центру.
A gas explosion that was reportedly heard for miles destroyed part of a building in a shopping center in Maryland, fire officials say https://t.co/l9omDmcx6C pic.twitter.com/Kn1stNJGRb— CNN Breaking News (@cnnbrk) August 25, 2019
Деталі: Про постраждалих не повідомляється.
Зазначається, що вибух стався близько 8 години ранку за місцевим часом у Колумбії, його було чутно за кілька миль.
У будівлі, що була зруйнована, розташовуються офіси та торгові точки.
Українська правда