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У США через вибух газу зруйновано частину торгового центру

Неділя, 25 серпня 2019, 23:35

Джерело: CNN із посиланням на місцеву пожежну службу

Внаслідок вибуху газу у штаті Меріленд (США) у неділю зруйновано частину будівлі торгового центру.

Деталі: Про постраждалих не повідомляється.

Зазначається, що вибух стався близько 8 години ранку за місцевим часом у Колумбії, його було чутно за кілька миль.

У будівлі, що була зруйнована, розташовуються офіси та торгові точки.

Українська правда
Теми: США
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