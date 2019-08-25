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В США из-за взрыва газа разрушена часть торгового центра

Воскресенье, 25 августа 2019, 23:35

Источник: CNN со ссылкой на местную пожарную службу

В результате взрыва газа в штате Мэриленд (США) в воскресенье разрушена часть здания торгового центра.

Детали: О пострадавших не сообщается.

Отмечается, что взрыв произошел около 8:00 утра по местному времени в Колумбии, его было слышно за несколько миль.

В здании, которое было разрушено, располагаются офисы и торговые точки.

Украинская правда
Темы: США
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