Палестинці випустили по Ізраїлю 3 ракети
По території Ізраїлю з сектора Гази було випущено три ракети, дві з яких вдалося перехопити системі протиповітряної оборони.
Про це в Twitter повідомила Армія оборони Ізраїлю.
"Три ракети були випущені з сектора Газа по території Ізраїлю. Дві з них були перехоплені системою повітряної оборони "Залізний купол"",- йдеться у повідомленні.
У місті Сдерот, селищі Ібим, а також в декількох кибуцах в районі кордону з палестинським приморським анклавом звучала сирена.
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