Палестинці випустили по Ізраїлю 3 ракети

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Понеділок, 26 серпня 2019, 00:36

По території Ізраїлю з сектора Гази було випущено три ракети, дві з яких вдалося перехопити системі протиповітряної оборони.

Про це в Twitter повідомила Армія оборони Ізраїлю.

"Три ракети були випущені з сектора Газа по території Ізраїлю. Дві з них були перехоплені системою повітряної оборони "Залізний купол"",- йдеться у повідомленні.

У місті Сдерот, селищі Ібим, а також в декількох кибуцах в районі кордону з палестинським приморським анклавом звучала сирена.

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Теми: Ізраїль


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