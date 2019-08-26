Палестинцы выпустили по Израилю 3 ракеты

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Понедельник, 26 августа 2019, 00:36

По территории Израиля из сектора Газа были выпущены три ракеты, две из которых удалось перехватить системе противовоздушной обороны.

Об этом в Twitter сообщила Армия обороны Израиля.

"Три ракеты были выпущены из сектора Газа по территории Израиля. Две из них были перехвачены системой воздушной обороны "Железный купол"",— говорится в сообщении.

В городе Сдерот, селении Ибим, а также в нескольких кибуцах в районе границы с палестинским приморским анклавом звучала сирена.

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Темы: Израиль


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