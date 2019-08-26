Двоє українців подолали веломарафон у 4500 кілометрів

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Понеділок, 26 серпня 2019, 01:49

Євген Малахановський та Ігор Устименко фінішували веломарафон Northcape4000, маршрут якого проходив з Італії до Норвегії.

Про це йдеться на офіційному сайті змагань Northcape.

"Ігор Устименко та Євген Малахановський фінішували третій NorthCape4000, відтак змагання офіційно закінчилося",- повідомляють організатори.

У марафоні брало участь 141 людина та лише 65 з них подолали всю дистанцію змагань.

"Учасники проїхали 4500 км по найкрасивішим місцям світу, витримавши неймовірні труднощі, показавши силу та рішучість, вони завоювали потужний титул - Фінішер NorthCape4000", - йдеться у повідомленні організаторів Northcape.

"Не можу сказати, що це було легко, але і не скажу, що дуже складно. 4500 км ми їхали в турінг режимі і схоже, єдині туристи, які вижили серед "endurance cyclists". Останні кілометри відчувалися один за двадцять, не менше. Ми отримали колосальний досвід і підвищили свій скіл до небес", - розповідає про фініш Євген.

Мандрівник подякував за підтримку дружині та усім прихильникам - "Дякую всім хто був з нами. Величезне спасибі за підтримку моєї коханій".

"Ну ось і все, не було ніяких сумнівів що все це закінчитися саме на цьому місці, хоча були і моральні труднощі, з якими мені допомогла впорається моя дружина, за що їй величезне спасибі, стільки терпіння, любові і підтримки не зміг би дати нікто.Такі речі потрібно проживати!" - ділиться враженнями Ігор. 

"Дякую всім хто підтримував і тим хто не вірив, ви всі зіграли свою роль в нашому фініші. Чекайте відео на каналі", - підсумував фінішер.







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Теми: туристи Норвегія


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