Двое украинцев преодолели веломарафон в 4500 километров

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Понедельник, 26 августа 2019, 01:49

Евгений Малахановський и Игорь Устименко финишировали веломарафон Northcape4000, маршрут которого проходил из Италии в Норвегию.

Об этом говорится на официальном сайте соревнований Northcape.

"Игорь Устименко и Евгений Малахановський финишировали третий NorthCape4000, теперь соревнования официально закончилось", - сообщают организаторы.

В марафоне участвовали 141 человек и только 65 из них преодолели всю дистанцию ​​соревнований.

"Участники проехали 4500 км по самым красивым местам мира, выдержав невероятные трудности, показав силу и решительность, они завоевали мощный титул - финишер NorthCape4000", - говорится в сообщении организаторов Northcape.

"Не могу сказать, что это было легко, но и не скажу, что очень сложно. 4500 км мы ехали в туринг режиме и похоже, единственные туристы, которые выжили среди "endurance cyclists". Последние километры ощущались один за двадцать, не меньше. мы получили колоссальный опыт и повысили свой скилл до небес", - рассказывает о финише Евгений.

Путешественник поблагодарил за поддержку жену и всех болельщиков - "Спасибо всем кто был с нами. Огромное спасибо за поддержку моей любимой".

"Ну вот и все, не было никаких сомнений что все это закончиться именно на этом месте, хотя были и моральные трудности, с которыми мне помогла справится моя жена, за что ей огромное спасибо, столько терпения, любви и поддержки не смог бы дать Никта "- делится впечатлениями Игорь.

"Такие вещи нужно проживать! Спасибо всем кто поддерживал и тем не верили, вы все сыграли свою роль в нашем финише. Ждите видео на канале", - подытожил финишер.



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Темы: туристы Норвегия


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