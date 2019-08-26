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Астронавта NASA запідозрили в незаконному шпигунстві

Понеділок, 26 серпня 2019, 03:55
Астронавта NASA запідозрили в незаконному шпигунстві

Астронавта NASA Енн Макклейн запідозрили в несанкціонованому доступі до рахунків її партнера з комп'ютера, що знаходиться на борту Міжнародної космічної станції.

Про це повідомляє The New York Times.

Дружина астронавта - Уорден Макклейн кілька місяців тому виявила, що хтось переглядав дані про її банківський рахунок, використовуючи її ж логін і пароль. Уорден звернулася до свого банку і попросила встановити місце розташування комп'ютера, з якого входили в обліковий запис. З'ясувалося, що це один з комп'ютерів NASA.

Уорден припустила, що рахунок переглядала її партнер Енн Макклейн, що знаходилась в той момент на МКС, і повідомила про свої підозри в NASA, а також в Федеральну торгову комісію, вказавши на можливе незаконне використання особистих даних.

Подіям передувала процедура розлучення, яку сім'я Макклейн початку до польоту Енн Макклейн в космос. Уорден також повідомила NASA, що Енн надсилала їй з орбіти листи з погрозами. Астронавт це категорично заперечує.


"Українська правда" у Threads

Теми: космосСША
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