Астронавта NASA заподозрили в незаконной слежке

Астронавта NASA Энн Макклейн заподозрили в несанкционированном доступе к счетам ее супруги с компьютера, находящегося на борту Международной космической станции.

Об этом сообщает The New York Times.

Супруга астронавта - Уорден Макклейн несколько месяцев назад обнаружила, что кто-то просматривал данные о ее банковском счете, используя ее же логин и пароль. Уорден обратилась в свой банк и попросила установить местоположение компьютера, с которого входили в аккаунт. Выяснилось, что это один из компьютеров NASA.

Уорден предположила, что счет просматривала ее супруга Энн Макклейн, находящаяся в тот момент на МКС, и сообщила о своих подозрениях в NASA, а также в Федеральную торговую комиссию, указав на возможное незаконное использование личных данных.

Событиям предшествовала процедура развода, которую семья Макклейн начала до полета Энн Макклейн в космос. Уорден также сообщила NASA, что Энн присылала ей с орбиты письма с угрозами. Астронавт это категорически отрицает.





