Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Астронавта NASA заподозрили в незаконной слежке

Понедельник, 26 августа 2019, 03:55
Астронавта NASA заподозрили в незаконной слежке

Астронавта NASA Энн Макклейн заподозрили в несанкционированном доступе к счетам ее супруги с компьютера, находящегося на борту Международной космической станции.

Об этом сообщает The New York Times

Супруга астронавта - Уорден Макклейн несколько месяцев назад обнаружила, что кто-то просматривал данные о ее банковском счете, используя ее же логин и пароль. Уорден обратилась в свой банк и попросила установить местоположение компьютера, с которого входили в аккаунт. Выяснилось, что это один из компьютеров NASA.

Уорден предположила, что счет просматривала ее супруга Энн Макклейн, находящаяся в тот момент на МКС, и сообщила о своих подозрениях в NASA, а также в Федеральную торговую комиссию, указав на возможное незаконное использование личных данных.

Событиям предшествовала процедура развода, которую семья Макклейн начала до полета Энн Макклейн в космос. Уорден также сообщила NASA, что Энн присылала ей с орбиты письма с угрозами. Астронавт это категорически отрицает.



Темы: космосСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Все новости...
космос
Одно из самых загадочных явлений во Вселенной: телескоп Вэбба сделал фото потенциальных "темных звезд"
Астрономы с помощью радиоволн обнаружили холоднейшего коричневого карлика
Королевская обсерватория показала 19 лучших снимков космоса в 2023 году
Последние новости
10:20
В Кривом Роге раздавались взрывы. ВС предупреждают об опасности и в Кропивницком
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
Все новости...
Реклама: