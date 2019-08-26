Астронавта NASA заподозрили в незаконной слежке

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Понедельник, 26 августа 2019, 03:55

Астронавта NASA Энн Макклейн заподозрили в несанкционированном доступе к счетам ее супруги с компьютера, находящегося на борту Международной космической станции.

Об этом сообщает The New York Times

Супруга астронавта - Уорден Макклейн несколько месяцев назад обнаружила, что кто-то просматривал данные о ее банковском счете, используя ее же логин и пароль. Уорден обратилась в свой банк и попросила установить местоположение компьютера, с которого входили в аккаунт. Выяснилось, что это один из компьютеров NASA.

Уорден предположила, что счет просматривала ее супруга Энн Макклейн, находящаяся в тот момент на МКС, и сообщила о своих подозрениях в NASA, а также в Федеральную торговую комиссию, указав на возможное незаконное использование личных данных.

Событиям предшествовала процедура развода, которую семья Макклейн начала до полета Энн Макклейн в космос. Уорден также сообщила NASA, что Энн присылала ей с орбиты письма с угрозами. Астронавт это категорически отрицает.



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Темы: космос США


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