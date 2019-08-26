В центрі Києва стріляли з гранатомета

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Понеділок, 26 серпня 2019, 02:42

У фасад будівлі Мостобуду, на вулиці Паньківській 5, невідомий вистрілив із гранатомета.

Про це з місця злочину повідомляє Інформатор.

Повідомлення про звук, схожий на вибух, на вулиці Паньківській надійшло від користувачів facebook в ніч на 26 серпня близько 1 години ночі. На місці інциденту поліцейські виявили пошкоджений фасад будівлі. Під час відпрацювання було виявлено відстріляний тубус гранатомета.

Постріл по будівлі Мостобуду влучив у фасад на 4 поверсі. Інформації про жертв та постраждалих внаслідок інциденту на даний момент немає.

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Теми: вибух Київ


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