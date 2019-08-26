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В центре Киева стреляли из гранатомета

Понедельник, 26 августа 2019, 02:42
В центре Киева стреляли из гранатомета

В фасад здания Мостобуда, на улице Паньковской 5, неизвестный выстрелил из гранатомета.

Об этом с места преступления сообщает Информатор.

Сообщение о звуке, похожом на взрыв, на улице Паньковской поступило от пользователей facebook в ночь на 26 августа около 1 часа ночи. На месте инцидента полицейские обнаружили поврежденный фасад здания. Во время отработки было выявлено отстрелянных тубус гранатомета.

Выстрел по зданию Мостобуда попал в фасад на 4 этаже. Информации о жертвах и пострадавших в результате инцидента на данный момент нет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: взрывКиев
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