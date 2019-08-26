У Британії зафарбували графіті Бенксі про Brexit

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Понеділок, 26 серпня 2019, 04:37

Графіті англійської вуличного художника Бенксі, присвячене виходу Британії з Євросоюзу зафарбували білою фарбою.

Про це повідомляє ВВС.

Робота була однією з основних визначних пам'яток британського міста Дувр. Бенксі намалював робітника, який збиває своїми інструментами одну із зірок на прапорі ЄС в 2017 році.

Компанія Deal Scaffolding заявила, що її попросили поставити будівельні ліса для загальнобудівельних робіт, які будуть проводитися на будівлі, але "не знали про будь-яку конкретну мету".

Раніше вартість роботи оцінили в 1 млн фунтів стерлінгів.

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Теми: Brexit Британія


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