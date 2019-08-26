В Британии закрасили граффити Бэнкси о Brexit

Граффити английского уличного художника Бэнкси, посвященное выходу Британии из Евросоюза закрасили белой краской.

Об этом сообщает ВВС.

Работа была одной из основных достопримечательностей британского города Дувр. Бэнкси нарисовал рабочего, который сбивает своими инструментами одну из звезд на флаге ЕС в 2017 году.

Компания Deal Scaffolding заявила, что ее попросили поставить леса для общестроительных работ, которые будут проводиться на здании, но "не знали о какой-либо конкретной цели".

Ранее стоимость работы оценили в 1 млн фунтов стерлингов.





