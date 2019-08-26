Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Британии закрасили граффити Бэнкси о Brexit

Понедельник, 26 августа 2019, 04:37
В Британии закрасили граффити Бэнкси о Brexit

Граффити английского уличного художника Бэнкси, посвященное выходу Британии из Евросоюза закрасили белой краской.

Об этом сообщает ВВС.

Работа была одной из основных достопримечательностей британского города Дувр. Бэнкси нарисовал рабочего, который сбивает своими инструментами одну из звезд на флаге ЕС в 2017 году.

Компания Deal Scaffolding заявила, что ее попросили поставить леса для общестроительных работ, которые будут проводиться на здании, но "не знали о какой-либо конкретной цели".

Ранее стоимость работы оценили в 1 млн фунтов стерлингов.



"Украинская правда" в Threads

Темы: BrexitВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Все новости...
Brexit
Поддержка Украины Соединенным Королевством всегда будет оставаться сильной
После отставки Джонсона в Ирландии призвали Великобританию отказаться от изменения соглашения о Brexit
Более 60% британцев отрицательно воспринимают результат Brexit
Последние новости
10:20
В Кривом Роге раздавались взрывы. ВС предупреждают об опасности и в Кропивницком
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
Все новости...
Реклама: