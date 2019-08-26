Окупанти провели над Кримом навчально-бойові пуски ракет

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Понеділок, 26 серпня 2019, 09:54

Джерело: ТАСС 

В окупованому Росією Криму на полігоні бойової підготовки винищувачі Су-30СМ виконали навчально-бойові пуски ракет класу "повітря-повітря" по повітряних цілях умовного противника.

Деталі: Відповідно до повідомлення, навчально-бойові завдання виконували 10 літаків Су-30СМ зі складу з'єднання ВПС і ППО Південного військового округу.

У прес-службі Чорноморського флоту заявили, що в ході навчально-тренувальних польотів льотчики виконали нормативи з підняття в повітря літаків для перехоплення і знищення повітряних цілей умовного супротивника, "відпрацювали комплекс заходів з пошуку, виявлення та знешкодження повітряних світлових мішеней ракетами класу "повітря- повітря".

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Теми: Крим Росія окупація


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