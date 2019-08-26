Оккупанты провели над Крымом учебно-боевые пуски ракет

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Понедельник, 26 августа 2019, 09:54

Источник: ТАСС 

В оккупированном Россией Крыму на полигоне боевой подготовки истребители Су-30СМ выполнили учебно-боевые пуски ракет класса "воздух-воздух" по воздушным целям условного противника. 

Детали:  Согласно сообщению, учебно-боевые задачи выполняли 10 самолетов Су-30СМ из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа. 

В пресс-службе Черноморского флота заявили, что в ходе учебно-тренировочных полетов летчики выполнили нормативы по поднятию в воздух самолетов для перехвата и уничтожения воздушных целей условного противника, "отработали комплекс мероприятий по поиску, обнаружению и уничтожению воздушных световых мишеней ракетами класса "воздух-воздух". 

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Темы: Крым Росcия оккупация


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