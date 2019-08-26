Оккупанты провели над Крымом учебно-боевые пуски ракет

Источник: ТАСС

В оккупированном Россией Крыму на полигоне боевой подготовки истребители Су-30СМ выполнили учебно-боевые пуски ракет класса "воздух-воздух" по воздушным целям условного противника.

Детали: Согласно сообщению, учебно-боевые задачи выполняли 10 самолетов Су-30СМ из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

В пресс-службе Черноморского флота заявили, что в ходе учебно-тренировочных полетов летчики выполнили нормативы по поднятию в воздух самолетов для перехвата и уничтожения воздушных целей условного противника, "отработали комплекс мероприятий по поиску, обнаружению и уничтожению воздушных световых мишеней ракетами класса "воздух-воздух".