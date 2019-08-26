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Служба фінрозслідувань запрацює за півроку, прогнозують у "Слузі народу"

Понеділок, 26 серпня 2019, 12:26
Служба фінрозслідувань запрацює за півроку, прогнозують у Слузі народу

Джерело: інтерв'ю радника президента з економічних питань Данила Гетманцева "Інтерфакс-Україна".

Для запуску повноцінної роботи Служби фінансових розслідувань необхідно максимум півроку, законопроект про СФР буде поданий на розгляд парламенту одним з перших.

Деталі: За словами Гетманцева, проект відповідного закону вже "практично готовий", проте питання підзвітності майбутньої служби ще обговорюється.

"Ми проти того, щоб вона була у структурі президента, щоб він призначав і звільняв голову служби. Це антиконституційно. Тому, швидше за все, це міністр фінансів", - зазначив він.

Законопроект про СФР передбачає розслідування СФР злочинів у сфері публічних фінансів.

"Йдеться про відносини, де є державно-правовий елемент. Також ми відносимо сюди статті, які немає сенсу залишати десь поза службою лише через відсутність державно-правового елементу. Наприклад, стаття про підробку і шахрайство з недержавними цінними паперами. Якщо вже ми відносимо сюди статтю про державні цінні папери, то "за компанію"  - і про недержавні теж", - пояснив Гетманцев.

Говорячи про терміни запуску роботи СФР, він зазначив, що це "залежить від першої особи, яка буде керувати".

"Якщо це лідер, то він зможе все організувати. Може бути, три місяці - це оптимістичний прогноз, але півроку - це максимум, необхідний для запуску цього органу на повну", - заявив Гетманцев.

Нагадаємо, 

  • Законопроект про Службу фінансових розслідувань був розроблений Мінфіном на чолі з Олександром Данилюком за участю західних партнерів і Міжнародного валютного фонду.
  • Закон про СФР передбачає створення нового органу, який візьме на себе функції податкової міліції та економічних підрозділів Служби безпеки і Нацполіціі. Підчинятися СФР, згідно з документом, має Мінфіну. 
  • Наприкінці серпня глава МВС Арсен Аваков заявив, що рішення про ліквідацію департменту захисту економіки Нацполіції ухвалено. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадазаконодавствоСлуга народу
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