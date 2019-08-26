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Служба финрасследований заработает через полгода, прогнозируют в "Слуге народа"

Понедельник, 26 августа 2019, 12:26
Служба финрасследований заработает через полгода, прогнозируют в Слуге народа

Источник: интервью советника президента по экономическим вопросам Даниила Гетманцева "Интерфакс-Украина".

Для запуска полноценной работы Службы финансовых расследований необходимо максимум полгода, законопроект об СФР будет подан на рассмотрение парламента одним из первых. 

Детали:  По словам Гетманцева, проект соответствующего закона уже "практически готов", однако вопрос подотчетности будущей службы все еще обсуждается.

"Мы против того, чтобы она была в структуре президента, чтобы он назначал и увольнял главу службы. Это антиконституционно. Поэтому, скорее всего, это министр финансов", - отметил он.  

Законопроект об СФР будет предполагать расследования СФР преступлений в сфере публичных финансов. 

"Имеются в виду отношения, где есть государственно-правовой элемент. Также мы относим сюда статьи, которые нет смысла оставлять где-то вне службы только из-за отсутствия государственно-правового элемента. Например, статья по подделке и мошенничеству с негосударственными ценными бумагами. Если уже мы относим сюда статью по государственным ценным бумагам, то "за компанию" и по негосударственным тоже", - пояснил Гетманцев. 

Говоря о сроках запуска работы СФР, он отметил, что это "зависит от первого лица, которое будет руководить".

"Если это лидер, то он сможет все организовать. Может быть, три месяца - это оптимистический прогноз, но полгода - это максимум, необходимый для запуска этого органа на полную", - заявил  Гетманцев.

Напомним,

  • Законопроект о Службе финансовых расследований был разработан Минфином во главе с Александром Данилюком при участии западных партнеров и Международного валютного фонда.
  • Закон о СФР предусматривает создание нового органа, который возьмет на себя функции налоговой милиции и экономических подразделений Службы безопасности и Нацполиции. Подчиняться СФР, согласно документу, должна Минфину. 
  • В конце августа глава МВД Арсен Аваков заявил, что решение о ликвидации департмента защиты экономики Нацполиции принято.

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Темы: Верховная РадазаконодательствоСлуга народа
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