Служба финрасследований заработает через полгода, прогнозируют в "Слуге народа"

Источник: интервью советника президента по экономическим вопросам Даниила Гетманцева "Интерфакс-Украина".

Для запуска полноценной работы Службы финансовых расследований необходимо максимум полгода, законопроект об СФР будет подан на рассмотрение парламента одним из первых.

Детали: По словам Гетманцева, проект соответствующего закона уже "практически готов", однако вопрос подотчетности будущей службы все еще обсуждается.

"Мы против того, чтобы она была в структуре президента, чтобы он назначал и увольнял главу службы. Это антиконституционно. Поэтому, скорее всего, это министр финансов", - отметил он.

Законопроект об СФР будет предполагать расследования СФР преступлений в сфере публичных финансов.

"Имеются в виду отношения, где есть государственно-правовой элемент. Также мы относим сюда статьи, которые нет смысла оставлять где-то вне службы только из-за отсутствия государственно-правового элемента. Например, статья по подделке и мошенничеству с негосударственными ценными бумагами. Если уже мы относим сюда статью по государственным ценным бумагам, то "за компанию" и по негосударственным тоже", - пояснил Гетманцев.

Говоря о сроках запуска работы СФР, он отметил, что это "зависит от первого лица, которое будет руководить".

"Если это лидер, то он сможет все организовать. Может быть, три месяца - это оптимистический прогноз, но полгода - это максимум, необходимый для запуска этого органа на полную", - заявил Гетманцев.

Напомним,