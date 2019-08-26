Трюдо і Меркель закликали Україну до реформ

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Понеділок, 26 серпня 2019, 12:47

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та канцлер Німеччини Ангела Меркель в рамках саміту G7 обговорили підтримку України і закликають її до продовження шляху реформ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу прем'єра Канади.

"Прем’єр-міністр та канцлер обговорили підтримку України та наголосили на важливості реформ, відзначивши значний відповідний мандат, наданий після президентських та парламентських виборів", - заявили у Трюдо.

"Двоє лідерів обговорили обов’язковість боротьби зі змінами клімату. Вони висловили занепокоєння пожежами на Амазонці, та визнали цю проблему міжнародною кризою, яку слід вирішувати у рамках G7", - додали в офісі прем’єра Канади. 

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Нагадаємо,

  • Раніше канцлер ФРН заявила, що Берлін і Париж виступають за якнайшвидше проведення саміту лідерів держав "нормандської четвірки". 

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Теми: реформи Німеччина Канада


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