Трюдо и Меркель призвали Украину к реформам

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Понедельник, 26 августа 2019, 12:47

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель в рамках саммита G7 обсудили поддержку Украины и призвали ее к продолжению реформ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу премьера Канады.

"Премьер-министр и канцлер обсудили поддержку Украины и отметили важность реформ, отметив значительный соответствующий мандат, предоставленный после президентских и парламентских выборов", - заявили у Трюдо. 

"Двое лидеров обсудили обязательность борьбы с изменениями климата. Они выразили обеспокоенность пожарами в Амазонии, и признали эту проблему международным кризисом, который следует решать в рамках G7", - добавили в офисе премьера Канады. 

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Напомним

  • Ранее канцлер ФРГ заявила, что Берлин и Париж выступают за скорейшее проведение саммита лидеров государств "нормандской четверки". 

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Темы: реформы Германия Канада


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