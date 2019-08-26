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Трюдо и Меркель призвали Украину к реформам

Понедельник, 26 августа 2019, 12:47

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель в рамках саммита G7 обсудили поддержку Украины и призвали ее к продолжению реформ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу премьера Канады.

"Премьер-министр и канцлер обсудили поддержку Украины и отметили важность реформ, отметив значительный соответствующий мандат, предоставленный после президентских и парламентских выборов", - заявили у Трюдо. 

"Двое лидеров обсудили обязательность борьбы с изменениями климата. Они выразили обеспокоенность пожарами в Амазонии, и признали эту проблему международным кризисом, который следует решать в рамках G7", - добавили в офисе премьера Канады. 

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Напомним

  • Ранее канцлер ФРГ заявила, что Берлин и Париж выступают за скорейшее проведение саммита лидеров государств "нормандской четверки". 

Темы: реформыГерманияКанада
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