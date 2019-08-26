Путіна можуть запросити на G7 у США навіть попри вето друзів України

Президент США Дональд Трамп може запросити представників Росії в статусі гостей приїхати на наступний саміт G7, який має відбутися наступного року у Сполучених Штатах.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

Трамп може запросити росіян так, як це зробив президент Франції Еммануель Макрон, запросивши на нинішній саміт главу МЗС Ірану Джавада Заріфа, який перебуває під санкціями США.

Як з’ясувалося, про приїзд іранця Франція не попереджала колег наперед та не запитувала про їхнє ставлення до такої ідеї. Лише під час суботньої вечері Макрон запитав колег-президентів та прем’єрів, чи ніхто з них не проти.

Зрештою переговори із Заріфом проводили лише французи, за присутності інших європейських дипломатів.

Однак наразі неясно, чи погодиться президент РФ Владімір Путін поїхати на саміт у такому статусі, бо у Москві висловлювали сумніви у потребі в принципі повертатися до G7.

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Трамп уже заявив, що "цілком можливо" запросить Путіна в якості гостя на саміт Групи семи в США.

Британія, Німеччина, Франція і Канада відкинули ідею повернення Росії як повноправного члена, якщо Путін не піде на поступки щодо України.