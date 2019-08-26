Путина могут пригласить на G7 в США даже несмотря на вето друзей Украины
Президент США Дональд Трамп может пригласить представителей России в статусе гостей приехать на следующий саммит G7, который должен состояться в следующем году в Соединенных Штатах.
Об этом говорится в статье "Европейской правды".
Трамп может пригласить россиян так, как это сделал президент Франции Эммануэль Макрон, пригласив на нынешний саммит главу МИД Ирана Джавадa Зарифа, находящегося под санкциями США.
Как выяснилось, о приезде иранца Франция не предупреждала коллег заранее и не спрашивала об их отношении к такой идее. Только во время субботнего ужина Макрон спросил коллег-президентов и премьеров, не против ли они.
В конце концов переговоры с Зарифом проводили только французы, в присутствии других европейских дипломатов.
Однако пока неясно, согласится ли президент РФ Владимир Путин поехать на саммит в таком статусе, потому что в Москве выражали сомнения в необходимости в принципе возвращаться в G7.
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Трамп уже заявил, что "вполне возможно" пригласит Путина в качестве гостя на саммит Группы семи в США.
Великобритания, Германия, Франция и Канада отвергли идею возвращения России в качестве полноправного члена, если Путин не пойдет на уступки по Украине.