Путина могут пригласить на G7 в США даже несмотря на вето друзей Украины

259 просмотров
Понедельник, 26 августа 2019, 13:29

Президент США Дональд Трамп может пригласить представителей России в статусе гостей приехать на следующий саммит G7, который должен состояться в следующем году в Соединенных Штатах.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Трамп может пригласить россиян так, как это сделал президент Франции Эммануэль Макрон, пригласив на нынешний саммит главу МИД Ирана Джавадa Зарифа, находящегося под санкциями США.

Как выяснилось, о приезде иранца Франция не предупреждала коллег заранее и не спрашивала об их отношении к такой идее. Только во время субботнего ужина Макрон спросил коллег-президентов и премьеров, не против ли они.

В конце концов переговоры с Зарифом проводили только французы, в присутствии других европейских дипломатов.

Однако пока неясно, согласится ли президент РФ Владимир Путин поехать на саммит в таком статусе, потому что в Москве выражали сомнения в необходимости в принципе возвращаться в G7.

Читайте также: 

 Призрак Путина и торговые войны: о чем договорились на саммите G7 ключевые лидеры мира

Трамп уже заявил, что "вполне возможно" пригласит Путина в качестве гостя на саммит Группы семи в США.

Великобритания, Германия, Франция и Канада отвергли идею возвращения России в качестве полноправного члена, если Путин не пойдет на уступки по Украине.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Путин G7 США Трамп


powered by lun.ua
Материалы по теме
Лидеры G7 согласились: возвращать РФ за стол рано, но координацию надо укрепить – СМИ 25 августа 2019, 14:30
Трамп не отступает: Пригласить Путина на следующий саммит G7 "безусловно возможно" 25 августа 2019, 10:42
Россия будет разрабатывать ракеты средней и меньшей дальности – Путин 24 августа 2019, 05:38
Все новости
Главные новости
Правозащитник заявил об угрозах: неизвестные принесли под двери венки, гроб и топор
Богдан назвал критиков "парахоботиками" и показал фото из Песков
Обстрел из гранатомета в центре Киева: полиция сообщила детали и расследует теракт
Гетманцев анонсировал первые таможенные и финансовые законопроекты новой Рады
Все новости
Фото

Осторожно! Эти фотографии могут вызвать желание покинуть работу

здоровье

Когда лучше ребенку прокалывать уши?

Культура

Почему дочь Ярослава Мудрого неправильно называть Анной Русской

Поиск по сайту
Архив
Весь архів