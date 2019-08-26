Кремль відкинув можливість повернення до G7 на запрошення однієї країни
Понеділок, 26 серпня 2019, 14:16
В Росії заявили, що не вважають можливим повернення до G7/G8 на запрошення "лише однієї країни", оскільки всі рішення Група ухвалює на підставі консенсусу.
Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Для Росії членство в G7 або повернення до G7 не є самоціллю", - сказав Пєсков журналістам.
Читайте також:
Привид Путіна та торговельні війни: про що домовилися на саміті G7 ключові лідери світу
Нагадаємо,
- Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що "цілком можливо" запросить президента РФ Володимира Путіна в якості гостя на саміт Групи семи, що відбудеться у 2020 році в США. За словами Трампа, було б доцільно повернути Москву до клубу.