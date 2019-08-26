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Кремль відкинув можливість повернення до G7 на запрошення однієї країни

Понеділок, 26 серпня 2019, 14:16
Кремль відкинув можливість повернення до G7 на запрошення однієї країни

В Росії заявили, що не вважають можливим повернення до G7/G8 на запрошення "лише однієї країни", оскільки всі рішення Група ухвалює на підставі консенсусу.

Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Для Росії членство в G7 або повернення до G7 не є самоціллю", - сказав Пєсков журналістам.

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Нагадаємо,

  • Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що "цілком можливо" запросить президента РФ Володимира Путіна в якості гостя на саміт Групи семи, що відбудеться у 2020 році в США. За словами Трампа, було б доцільно повернути Москву до клубу.

Теми: G7РосіяСША
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