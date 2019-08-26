Кремль отверг возможность возвращения в G7 по приглашению одной страны
731 просмотр
Понедельник, 26 августа 2019, 14:16
В России заявили, что не считают возможным возвращение в G7/G8 по приглашению "только одной страны", поскольку все решения Группа принимает на основе консенсуса.
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Для России членство в G7 или возврат к G7 не является самоцелью", - сказал Песков журналистам.
Читайте также:
Призрак Путина и торговые войны: о чем договорились на саммите G7 ключевые лидеры мира
Напомним,
- Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "вполне возможно" пригласит президента РФ Владимира Путина в качестве гостя на саммит Группы семи в США. По словам Трампа, было бы целесообразно вернуть Москву в клуб.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua