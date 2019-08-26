Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кремль отверг возможность возвращения в G7 по приглашению одной страны

Понедельник, 26 августа 2019, 14:16
Кремль отверг возможность возвращения в G7 по приглашению одной страны

В России заявили, что не считают возможным возвращение в G7/G8 по приглашению "только одной страны", поскольку все решения Группа принимает на основе консенсуса.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Для России членство в G7 или возврат к G7 не является самоцелью", - сказал Песков журналистам.

Читайте также:

Призрак Путина и торговые войны: о чем договорились на саммите G7 ключевые лидеры мира

Напомним,

  • Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "вполне возможно" пригласит президента РФ Владимира Путина в качестве гостя на саммит Группы семи в США. По словам Трампа, было бы целесообразно вернуть Москву в клуб.

Темы: G7РосcияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Все новости...
G7
Зеленский призвал Корею присоединиться к декларации G7 по Украине
К гарантиям безопасности Украины, кроме G7, присоединились еще 6 стран – Зеленский
Страны G7 согласовали декларацию по "гарантиям безопасности" для Украины
Последние новости
10:20
В Кривом Роге раздавались взрывы. ВС предупреждают об опасности и в Кропивницком
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
Все новости...
Реклама: