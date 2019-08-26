У "Слузі народу" анонсували систему голосування за відбитком пальця

Джерело: Представник президента у Верховній Раді, обраний нардеп від "Слуги народу" Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу "Наш", пише Liga.net

У парламенті може з'явитися нова система голосування Рада-4, яка, на відміну від сенсорної кнопки системи Рада-3, реагуватиме не на тепло руки депутата, а на його відбиток пальця.

Пряма мова: Сьогодні ми вже піднімаємо питання про систему Рада-4. Рада-3 - це просто сенсорна кнопка, тобто реакція на тепло. Коли ж ми говоримо про Раду-4, то це реакція на відбиток пальця депутата.

Деталі: Політик повідомив, що зараз ведуться переговори з Інститутом прикладної математики і механіки НАН України, який повинен забезпечити технічну складову питання. Також проводяться консультації з юристами про внесення відповідних змін до регламенту Верховної Ради.

Стефанчук висловив надію, що нова система буде готова до експлуатації після зимових канікул депутатів.

Пряма мова: Я думаю, десь протягом півроку (система Рада-4 буде введена в експлуатацію - ред.). Це не від нас залежить - це питання технічне. Систему треба розробити, сертифікувати і впровадити у Верховну Раду. Маю велику надію і заздалегідь не кажу, але думаю, що після зимових канікул ми зможемо перейти на абсолютно нову систему голосування.