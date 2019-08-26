В "Слуге народа" анонсировали систему голосования по отпечатку пальца

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Понедельник, 26 августа 2019, 16:37
Liga.net

Источник: Представитель президента в Верховной Раде, избранный нардеп от "Слуги народа" Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Наш", пишет Liga.net

В парламенте может появиться новая система голосования Рада-4, которая, в отличие от сенсорной кнопки системы Рада-3, будет реагировать не на тепло руки депутата, а на его отпечаток пальца.

Прямая речь: Сегодня мы уже поднимаем вопрос о системе Рада-4. Рада-3 – это просто сенсорная кнопка, то есть реакция на тепло. Когда же мы говорим о Раде-4, то это реакция на отпечаток пальца депутата.

Детали: Политик сообщил, что сейчас ведутся переговоры с Институтом прикладной математики и механики НАН Украины, который должен обеспечить техническую составляющую вопроса. Также проводятся консультации с юристами о внесении соответствующих изменений в регламент Верховной Рады.

Стефанчук выразил надежду, что новая система будет готова к эксплуатации после зимних каникул депутатов.

Прямая речь: Я думаю, где-то в течение полугода (система Рада-4 будет введена в эксплуатацию – ред.). Это не от нас зависит - это вопрос технический. Систему надо разработать, сертифицировать и внедрить в Верховную Раду. Очень надеюсь и заранее не говорю, но думаю, что после зимних каникул мы сможем перейти на совершенно новую систему голосования.

Украинская правда

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Темы: Верховная Рада Слуга народа


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