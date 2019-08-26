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Трамп хоче приймати наступний саміт G7 на власному гольф-курорті

Понеділок, 26 серпня 2019, 17:50

Джерело: заява Трампа, Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, прийме саміт "Групи семи" наступного року в одному з його власних об'єктів - Національному гольф-курорті Трампа в Маямі.

Деталі: Трамп заявив, що курорт Флориди є ідеальним вибором, як завдяки його розмірам, так і тому, що він розташований лише в п'яти хвилинах їзди від аеропорту Майамі. Водночас, за його словами, остаточне рішення ще не прийняте.

Пряма мова: Їм подобається розташування готелю, їм також подобається, що він розташований поруч із аеропортом для зручності. І це Майамі, Дорал, Маямі, тому це чудове місце.

У нас не було нічого, що могло б навіть наблизитися до конкуренції з ним, особливо коли ви дивитеся розташування.

Довідка: Країни "Групи семи" приймають саміт по черзі. Цього року він проходить у французькому місті Біарриц.

До Групи семи багатих демократій входять США, Франція, Британія, Німеччина, Японія, Канада та Італія.

Українська правда
Теми: ТрампG7США
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