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Трамп хочет принимать следующий саммит G7 на собственном гольф-курорте

Понедельник, 26 августа 2019, 17:50

Источник: заявление Трампа, Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, примет саммит "Группы семи" в следующем году в одном из его собственных объектов - Национальном гольф-курорте Трампа в Майами.

Детали: Трамп заявил, что курорт Флориды является идеальным выбором, как благодаря его размерам, так и потому, что он расположен всего в пяти минутах езды от аэропорта Майами. Однако, по его словам, окончательное решение еще не принято.

Прямая речь: Им нравится расположение отеля, им также нравится, что он расположен рядом с аэропортом для удобства. И это Майами, Дорал, Майами, поэтому это замечательное место.

У нас не было ничего, что могло бы даже приблизиться к конкуренции с ним, особенно когда вы смотрите расположение.

Справка: Страны "Группы семи" принимают саммит по очереди. В этом году он проходит во французском городе Биаррице.

В Группу семи богатых демократий входят США, Франция, Великобритания, Германия, Япония, Канада и Италия.

Украинская правда
Темы: ТрампG7США
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