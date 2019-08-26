Трамп хочет принимать следующий саммит G7 на собственном гольф-курорте

279 просмотров
Понедельник, 26 августа 2019, 17:50

Источник: заявление Трампа, Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, примет саммит "Группы семи" в следующем году в одном из его собственных объектов - Национальном гольф-курорте Трампа в Майами.

Детали: Трамп заявил, что курорт Флориды является идеальным выбором, как благодаря его размерам, так и потому, что он расположен всего в пяти минутах езды от аэропорта Майами. Однако, по его словам, окончательное решение еще не принято.

Прямая речь: Им нравится расположение отеля, им также нравится, что он расположен рядом с аэропортом для удобства. И это Майами, Дорал, Майами, поэтому это замечательное место.

У нас не было ничего, что могло бы даже приблизиться к конкуренции с ним, особенно когда вы смотрите расположение.

Справка: Страны "Группы семи" принимают саммит по очереди. В этом году он проходит во французском городе Биаррице.

В Группу семи богатых демократий входят США, Франция, Великобритания, Германия, Япония, Канада и Италия.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Трамп G7 США


powered by lun.ua
Материалы по теме
Путина могут пригласить на G7 в США даже несмотря на вето друзей Украины 26 августа 2019, 13:29
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России — Guardian 26 августа 2019, 06:22
Трамп не отступает: Пригласить Путина на следующий саммит G7 "безусловно возможно" 25 августа 2019, 10:42
Все новости
Главные новости
Партии поделили комитеты в Раде - источники
В "Слуге народа" анонсировали систему голосования по отпечатку пальца
Разумков назвал 4 комитета, которые могут отдать будущей оппозиции
В РФ раскрыли состав радиоактивного облака после взрыва: стронций, барий и лантан
Все новости
здоровье

Почему возникает простатит и рак простаты

здоровье

Как на организм действуют лекарства против головной боли

здоровье

6 типов боли в животе, которые не стоит игнорировать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів