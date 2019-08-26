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На Одещині загинув морпіх, підозрюють співслужбовця

Понеділок, 26 серпня 2019, 18:02
На Одещині загинув морпіх, підозрюють співслужбовця

Джерело: прес-центр командування Військово-морських сил ЗСУ, військова прокуратура Південного регіону

У неділю, 25 серпня, в одній з військових частин морської піхоти стався трагічний випадок загибелі військовослужбовця.

Дослівно заява: Наразі за фактом загибелі правоохоронні органи проводять слідчі дії з метою надання правової кваліфікації та встановлення обставин події.

За вказівкою командувача Військово-морських сил ЗС України у військовій частині проводиться службова перевірка.

Реакція: Військова прокуратура Південного регіону заявила, що тримає на контролі хід досудового розслідування за фактом смерті військовослужбовця, що сталася 25 серпня в одній з військових частин морської піхоти.

За процесуального керівництва Військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України у кримінальному провадженні слідчим Усатівського відділення поліції Біляївського відділу поліції ГУНП в Одеській області 25 серпня затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру матросу С. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Дослівно військова прокуратура: Установлено, що 25.08.2019 під час несення служби у добовому наряді матрос С. здійснив постріл в бік матроса К. зі зброї АК-74, в результаті чого останньому заподіяно наскрізне вогнепальне поранення голови. Від отриманих травм військовослужбовець морської піхоти К. загинув.

Деталі: У кримінальному провадженні здійснено огляд місця події, допитано та проведено слідчий експеримент із підозрюваним С., тривають допити співслужбовців С. та К. Також до суду направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підготовлено клопотання про призначення низки судових криміналістичних експертиз.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Усатівського відділення поліції Біляївського відділу поліції ГУНП в Одеській області.

Санкція ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Як повідомляє одеське видання "Думська", вбивство військовослужбовця скоєно в пункті постійної дислокації 35-ї окремої бригади морської піхоти, в селі Дачне Біляївського району Одеської області.

Українська правда
Теми: Збройні сили
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