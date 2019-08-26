В ВМС сообщили о трагической смерти морпеха
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Понедельник, 26 августа 2019, 18:02
Источник: пресс-центр командования Военно-морских сил ВСУ
В воскресенье, 25 августа, в одной из военных частей морской пехоты произошел трагический случай гибели военнослужащего.
Дословно заявление: По факту гибели правоохранительные органы проводят следственные действия с целью предоставления правовой квалификации и установления обстоятельств происшествия.
По указанию командующего Военно-морских сил ВС Украины в военной части проводится служебная проверка.
Украинская правда
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