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В Одесской области погиб морпех, подозревают сослуживца

Понедельник, 26 августа 2019, 18:02
В Одесской области погиб морпех, подозревают сослуживца

Источник: пресс-центр командования Военно-морских сил ВСУ, военная прокуратура Южного региона

В воскресенье, 25 августа, в одной из военных частей морской пехоты произошел трагический случай гибели военнослужащего.

Дословно заявление: По факту гибели правоохранительные органы проводят следственные действия с целью предоставления правовой квалификации и установления обстоятельств происшествия.

По указанию командующего Военно-морских сил ВС Украины в военной части проводится служебная проверка.

Реакция: Военная прокуратура Южного региона заявила, что держит на контроле ход досудебного расследования по факту смерти военнослужащего, произошедшей 25 августа в одной из военных частей морской пехоты.

Под процессуальным руководством Военной прокуратуры Одесского гарнизона Южного региона Украины в уголовном производстве следователем Усатовского отделения полиции Беляевского отдела полиции ГУНП в Одесской области 25 августа задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении матросу С. в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Дословно военная прокуратура: Установлено, что 25.08.2019 во время несения службы в суточном наряде матрос С. выстрелил в сторону матроса К. из оружия АК-74, в результате чего последнему причинено сквозное огнестрельное ранение головы. От полученных травм военнослужащий морской пехоты К. погиб.

Детали: В уголовном производстве осуществлен осмотр места происшествия, допрошены и проведен следственный эксперимент с подозреваемым С., продолжаются допросы сослуживцев С. и К. Также в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, подготовлено ходатайство о назначении ряда судебных криминалистических экспертиз.

Досудебное расследование осуществляют следователи Усатовского отделения полиции Беляевского отдела полиции ГУНП в Одесской области.

Санкция ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Как сообщает одесское издание "Думская", убийство военнослужащего совершено в пункте постоянной дислокации 35-й отдельной бригады морской пехоты, в селе Дачное Беляевского района Одесской области.

Украинская правда

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Темы: Вооруженные силы
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