Источник: пресс-центр командования Военно-морских сил ВСУ

В воскресенье, 25 августа, в одной из военных частей морской пехоты произошел трагический случай гибели военнослужащего.

Дословно заявление: По факту гибели правоохранительные органы проводят следственные действия с целью предоставления правовой квалификации и установления обстоятельств происшествия.

По указанию командующего Военно-морских сил ВС Украины в военной части проводится служебная проверка.