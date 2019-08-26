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Трамп заявив, що Обама міг запобігти анексії Криму

Понеділок, 26 серпня 2019, 19:54
Трамп заявив, що Обама міг запобігти анексії Криму

Джерело: виступ Трампа після саміту G7, який транслювала CNN

Президент США Дональд Трамп вважає, що екс-президент США Барак Обама міг зупинити анексію Криму Росією, однак не зробив цього.

Пряма мова: Обаму перехитрили. Вони забрали Крим під час його правління. Це було недобре. Це можна було зупинити, але президент Обама не зміг цього зупинити, і це дуже погано.

…Президент Обама допомагав Україні, і Крим був анексований під час його правління.

Якби це сталося під час мого правління, я б сказав: "Вибачте, хлопці, я зробив помилку".

Українська правда

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Теми: ТрампОбамаКримРосія
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