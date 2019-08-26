Трамп заявил, что Обама мог предотвратить аннексию Крыма

Источник: выступление Трампа после саммита G7, который транслировала CNN

Президент США Дональд Трамп считает, что экс-президент США Барак Обама мог остановить аннексию Крыма Россией, однако не сделал этого.

Прямая речь: Обаму перехитрили. Они забрали Крым во время его правления. Это было нехорошо. Это можно было остановить, но президент Обама не смог этого остановить, и это очень плохо.

... Президент Обама помогал Украины, и Крым был аннексирован во время его правления.

Если бы это произошло во время моего правления, я бы сказал: "Простите, ребята, я сделал ошибку".