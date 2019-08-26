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Заява G7: нормандський саміт може відбутися в найближчі тижні

Понеділок, 26 серпня 2019, 20:05
Заява G7: нормандський саміт може відбутися в найближчі тижні

Джерело: Bloomberg, сайт Єлисейського палацу

У заяві за підсумками саміту G7 йдеться, що саміт у "нормандському форматі" може відбутися в найближчі тижні.

Відповідну коротку заяву опублікував президент Франції, цьогорічного організатора саміту G7, Еммануель Макрон.

Як повідомляє Bloomberg, Макрон заявив, що сам писав текст заяви. Вона складається з 5 пунктів, одним з яких є питання України.

Дослівно заява: Франція та Німеччина організують саміт у нормандському форматі в найближчі тижні для досягнення відчутних результатів.

Деталі: Інші пункти стосуються торгівлі, Ірану, Лівії та Гонконгу.

Щодо торгівлі, G7 закликає до реформ СОТ для посилення захисту інтелектуальної власності та швидшого подолання несправедливих торгових практик.

Щодо Ірану, який став одним із ключових питань саміту, лідери погодилися, що Іран не повинен отримати ядерну зброю, і вони мають підтримувати регіональну стабільність.

Що стосується Лівії, G7 закликала до тривалого припинення вогню та мирних переговорів.

Щодо Гонконгу, G7 підтвердила існування та важливе значення китайсько-британської спільної декларації 1984 р. щодо Гонконгу та закликала уникати насильства.

Українська правда
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