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Заявление G7: нормандский саммит может состояться в ближайшие недели

Понедельник, 26 августа 2019, 20:05
Заявление G7: нормандский саммит может состояться в ближайшие недели

Источник: Bloomberg, сайт Елисейского дворца

В заявлении по итогам саммита G7 говорится, что саммит в "нормандском формате" может состояться в ближайшие недели.

Соответствующее краткое заявление опубликовал президент Франции, нынешнего организатора саммита G7, Эммануэль Макрон.

Как сообщает Bloomberg, Макрон заявил, что сам писал текст заявления. Оно состоит из 5 пунктов, одним из которых является вопрос Украины.

Дословно заявление: Франция и Германия организует саммит в нормандском формате в ближайшие недели для достижения ощутимых результатов.

Детали: Другие пункты касаются торговли, Ирана, Ливии и Гонконга.

Относительно торговли, G7 призывает к реформам ВТО для усиления защиты интеллектуальной собственности и быстрого преодоления несправедливых торговых практик.

Что касается Ирана, который стал одним из ключевых вопросов саммита, лидеры согласились, что Иран не должен получить ядерное оружие, и они должны поддерживать региональную стабильность.

В отношении Ливии, G7 призвала к длительному прекращению огня и мирным переговорам.

Что касается Гонконга, G7 подтвердила существование и важное значение китайско-британской совместной декларации 1984 года по Гонконгу и призвала избегать насилия.

Украинская правда

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