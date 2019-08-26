Заявление G7: нормандский саммит может состояться в ближайшие недели
Источник: Bloomberg, сайт Елисейского дворца
В заявлении по итогам саммита G7 говорится, что саммит в "нормандском формате" может состояться в ближайшие недели.
Соответствующее краткое заявление опубликовал президент Франции, нынешнего организатора саммита G7, Эммануэль Макрон.
Как сообщает Bloomberg, Макрон заявил, что сам писал текст заявления. Оно состоит из 5 пунктов, одним из которых является вопрос Украины.
Дословно заявление: Франция и Германия организует саммит в нормандском формате в ближайшие недели для достижения ощутимых результатов.
Детали: Другие пункты касаются торговли, Ирана, Ливии и Гонконга.
Относительно торговли, G7 призывает к реформам ВТО для усиления защиты интеллектуальной собственности и быстрого преодоления несправедливых торговых практик.
Что касается Ирана, который стал одним из ключевых вопросов саммита, лидеры согласились, что Иран не должен получить ядерное оружие, и они должны поддерживать региональную стабильность.
В отношении Ливии, G7 призвала к длительному прекращению огня и мирным переговорам.
Что касается Гонконга, G7 подтвердила существование и важное значение китайско-британской совместной декларации 1984 года по Гонконгу и призвала избегать насилия.