У Борисполі в квартирі вибухнув газ, є постраждалий
Понеділок, 26 серпня 2019, 21:11
Джерело: поліція Київщини
У понеділок в Борисполі Київської області внаслідок вибуху газу в житловому будинку постраждав чоловік.
Дослівно поліція: На щастя, усе обійшлося без жертв та пожежі, постраждав 1937-го року народження господар квартири. У помешканні вибухнула газова плита. Із численними опіками чоловіка доставили до місцевої лікарні.
Деталі: Повідомлення на спецлінію "102" про вибух газу надійшло від 43-річної місцевої жительки м.Бориспіль. Господарі інших квартир та їхні помешкання внаслідок вибуху не постраждали.
Українська правда