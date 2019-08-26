У Борисполі в квартирі вибухнув газ, є постраждалий

Джерело: поліція Київщини

У понеділок в Борисполі Київської області внаслідок вибуху газу в житловому будинку постраждав чоловік.

Дослівно поліція: На щастя, усе обійшлося без жертв та пожежі, постраждав 1937-го року народження господар квартири. У помешканні вибухнула газова плита. Із численними опіками чоловіка доставили до місцевої лікарні.

Деталі: Повідомлення на спецлінію "102" про вибух газу надійшло від 43-річної місцевої жительки м.Бориспіль. Господарі інших квартир та їхні помешкання внаслідок вибуху не постраждали.