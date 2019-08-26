У Борисполі в квартирі вибухнув газ, є постраждалий

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Понеділок, 26 серпня 2019, 21:11

Джерело: поліція Київщини

У понеділок в Борисполі Київської області внаслідок вибуху газу в житловому будинку постраждав чоловік.

 

Дослівно поліція: На щастя, усе обійшлося без жертв та пожежі, постраждав 1937-го року народження господар квартири. У помешканні вибухнула газова плита. Із численними опіками чоловіка доставили до місцевої лікарні. 

Деталі: Повідомлення на спецлінію "102" про вибух газу надійшло від 43-річної місцевої жительки м.Бориспіль. Господарі інших квартир та їхні помешкання внаслідок вибуху не постраждали.

Українська правда

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Теми: Київська область вибух


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