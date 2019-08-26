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В Борисполе в квартире взорвался газ, есть пострадавший

Понедельник, 26 августа 2019, 21:11

Источник: полиция Киевской области

В понедельник в Борисполе Киевской области в результате взрыва газа в жилом доме пострадал человек.

 

Дословно полиция: К счастью, все обошлось без жертв и пожара, пострадал 1937-го года рождения хозяин квартиры. В доме взорвалась газовая плита. С многочисленными ожогами мужчину доставили в местную больницу.

Детали: Сообщение по спецлинии "102" о взрыве газа поступило от 43-летней местной жительницы Борисполя. Хозяева других квартир и их дома в результате взрыва не пострадали.

Украинская правда

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Темы: Киевская областьвзрыв
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