В Борисполе в квартире взорвался газ, есть пострадавший

Источник: полиция Киевской области

В понедельник в Борисполе Киевской области в результате взрыва газа в жилом доме пострадал человек.

Дословно полиция: К счастью, все обошлось без жертв и пожара, пострадал 1937-го года рождения хозяин квартиры. В доме взорвалась газовая плита. С многочисленными ожогами мужчину доставили в местную больницу.

Детали: Сообщение по спецлинии "102" о взрыве газа поступило от 43-летней местной жительницы Борисполя. Хозяева других квартир и их дома в результате взрыва не пострадали.