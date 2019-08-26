Президент Бразилії відмовився від допомоги G7 у боротьбі з пожежами

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Понеділок, 26 серпня 2019, 22:41

Джерело: Радіо Свобода

Президент Бразилії Жар Болсонару відмовився прийняти допомогу G7 для боротьби з пожежами в лісах Амазонки.

Деталі: Президент Франції Еммануель Макрон повідомив у понеділок, що на саміті G7 було прийнято рішення "негайно" виділити на боротьбу з пожежами у Бразилії 22 мільйони доларів.

За словами Макрона, Париж також готовий надати військову допомогу для боротьби з масштабною лісовою пожежею протягом годин.

За словами Болсонару, ця пропозиція свідчить, що до Бразилії ставляться як до "колонії чи нічийної землі", він також назвав це спробою втручатися у суверенітет країни.

Передісторія:

  • Пожежі в тропічних лісах Амазонки, які називають "легенями планети", на території Бразилії почалися на початку серпня. У деяких штатах оголошено надзвичайний стан. Число осередків займання продовжує зростати.
  • 24 серпня президент Європейської Ради Дональд Туск пригрозив Бразилії замороженням угоди про вільну торгівлю через нехтуванням лісовими пожежами, які спустошують тропічні ліси Амазонії.
  • Ультраправого президента Бразилії Жаїра Болсонару звинувачують у заохоченні лісорубів до підпалів та недостатньому використанні ресурсів для боротьби з пожежами. Болсонару натомість звинуватив екологічні групи у підпалах з метою дискредитації країни.
  • Райони тропічних лісів зазвичай підпалюють, щоб розчистити місце для фермерських господарств, особливо для скотарів. В рамках угоди "Меркосур" експортери яловичини отримають вигоду від річної квоти у 99 тисяч тонн, яка буде обкладатися низьким тарифом 7,5%.

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Теми: Бразилія G7


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