Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Бразилії відмовився від допомоги G7 у боротьбі з пожежами

Понеділок, 26 серпня 2019, 22:41

Джерело: Радіо Свобода

Президент Бразилії Жар Болсонару відмовився прийняти допомогу G7 для боротьби з пожежами в лісах Амазонки.

Деталі: Президент Франції Еммануель Макрон повідомив у понеділок, що на саміті G7 було прийнято рішення "негайно" виділити на боротьбу з пожежами у Бразилії 22 мільйони доларів.

За словами Макрона, Париж також готовий надати військову допомогу для боротьби з масштабною лісовою пожежею протягом годин.

За словами Болсонару, ця пропозиція свідчить, що до Бразилії ставляться як до "колонії чи нічийної землі", він також назвав це спробою втручатися у суверенітет країни.

Передісторія:

  • Пожежі в тропічних лісах Амазонки, які називають "легенями планети", на території Бразилії почалися на початку серпня. У деяких штатах оголошено надзвичайний стан. Число осередків займання продовжує зростати.
  • 24 серпня президент Європейської Ради Дональд Туск пригрозив Бразилії замороженням угоди про вільну торгівлю через нехтуванням лісовими пожежами, які спустошують тропічні ліси Амазонії.
  • Ультраправого президента Бразилії Жаїра Болсонару звинувачують у заохоченні лісорубів до підпалів та недостатньому використанні ресурсів для боротьби з пожежами. Болсонару натомість звинуватив екологічні групи у підпалах з метою дискредитації країни.
  • Райони тропічних лісів зазвичай підпалюють, щоб розчистити місце для фермерських господарств, особливо для скотарів. В рамках угоди "Меркосур" експортери яловичини отримають вигоду від річної квоти у 99 тисяч тонн, яка буде обкладатися низьким тарифом 7,5%.

"Українська правда" у Threads

Теми: БразиліяG7
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Бразилія
В України знову з'явився посол у Бразилії
Єрмак намагається залучити Бразилію й Індію до мирного плану Зеленського – WSJ
Президент Бразилії відмовився приїхати в Росію на запрошення Путіна
Останні новини
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
Усі новини...
Реклама: