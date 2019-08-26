Президент Бразилії відмовився від допомоги G7 у боротьбі з пожежами

Джерело: Радіо Свобода

Президент Бразилії Жар Болсонару відмовився прийняти допомогу G7 для боротьби з пожежами в лісах Амазонки.

Деталі: Президент Франції Еммануель Макрон повідомив у понеділок, що на саміті G7 було прийнято рішення "негайно" виділити на боротьбу з пожежами у Бразилії 22 мільйони доларів.

За словами Макрона, Париж також готовий надати військову допомогу для боротьби з масштабною лісовою пожежею протягом годин.

За словами Болсонару, ця пропозиція свідчить, що до Бразилії ставляться як до "колонії чи нічийної землі", він також назвав це спробою втручатися у суверенітет країни.

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