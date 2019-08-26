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Президент Бразилии отказался от помощи G7 в борьбе с пожарами

Понедельник, 26 августа 2019, 22:41

Источник: Радио Свобода

Президент Бразилии Жар Болсонару отказался принять помощь G7 для борьбы с пожарами в лесах Амазонки.

Детали: Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в понедельник, что на саммите G7 было принято решение "немедленно" выделить на борьбу с пожарами в Бразилии 22 миллиона долларов.

По словам Макрона, Париж также готов оказать военную помощь для борьбы с масштабным лесным пожаром в течение часов.

По словам Болсонару, это предложение свидетельствует, что к Бразилии относятся как к "колонии или ничейной земле", он также назвал это попыткой вмешиваться в суверенитет страны.

Предыстория:

  • Пожары в тропических лесах Амазонки, которые называют "легкими планеты", на территории Бразилии начались в начале августа. В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение. Число очагов возгорания продолжает расти.
  • 24 августа президент Европейского Совета Дональд Туск пригрозил Бразилии замораживанием соглашения о свободной торговле через пренебрежение проблемой лесных пожаров, опустошающих тропические леса Амазонии.
  • Ультраправого президента Бразилии Жаира Болсонару обвиняют в поощрении лесорубов к поджогам и недостаточном использовании ресурсов для борьбы с пожарами. Болсонару взамен обвинил экологические группы в поджогах с целью дискредитации страны.
  • Районы тропических лесов обычно поджигают, чтобы расчистить место для фермерских хозяйств, особенно для скотоводов. В рамках соглашения "Меркосур" экспортеры говядины получат выгоду от годовой квоты в 99 000 тонн, которая будет облагаться низкому тарифу 7,5%.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БразилияG7
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