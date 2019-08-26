Президент Бразилии отказался от помощи G7 в борьбе с пожарами

Источник: Радио Свобода

Президент Бразилии Жар Болсонару отказался принять помощь G7 для борьбы с пожарами в лесах Амазонки.

Детали: Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в понедельник, что на саммите G7 было принято решение "немедленно" выделить на борьбу с пожарами в Бразилии 22 миллиона долларов.

По словам Макрона, Париж также готов оказать военную помощь для борьбы с масштабным лесным пожаром в течение часов.

По словам Болсонару, это предложение свидетельствует, что к Бразилии относятся как к "колонии или ничейной земле", он также назвал это попыткой вмешиваться в суверенитет страны.

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