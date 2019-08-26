США: Johnson & Johnson має сплатити півмільярда доларів за поширення опіоїдів

Джерело: Associated Press

Суд штату Оклахома (США) визнав компанію Johnson & Johnson та її дочірні компанії винними у сприянні кризи з опіоїдами у штаті та зобов’язав її виплатити 572 мільйони доларів для вирішення проблеми.

Деталі: Суддя округу Клівленд Тад Балкман у понеділок виніс рішення в першому державному судовому процесі щодо компаній, яких звинувачують у сприянні широкому використанню болезаспокійливих препаратів, що викликають звикання.

Очікується, що компанія подасть апеляцію.

Штат Оклахома стверджував, що компанія протягом багатьох років агресивно реалізовувала опіоїди, намагаючись завищити їхню ефективність та занизити ризик залежності.