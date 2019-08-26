США: Johnson & Johnson должна заплатить полмиллиарда долларов из-за опиоидов

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Понедельник, 26 августа 2019, 23:39

Источник: Associated Press

Суд штата Оклахома (США) признал компанию Johnson & Johnson и ее дочерние компании виновными в содействии кризису с опиоидами в штате и обязал ее выплатить 572 миллионов долларов для решения проблемы.

Детали: Судья округа Кливленд Тад Балкман в понедельник вынес решение в первом государственном судебном процессе в отношении компаний, обвиняемых в содействии широкому использованию болеутоляющих препаратов, вызывающих привыкание.

Ожидается, что компания подаст апелляцию.

Штат Оклахома утверждал, что компания в течение многих лет агрессивно реализовывала опиоиды, пытаясь завысить их эффективность и занизить риск зависимости.

Украинская правда

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Темы: США


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