США: Johnson & Johnson должна заплатить полмиллиарда долларов из-за опиоидов
Источник: Associated Press
Суд штата Оклахома (США) признал компанию Johnson & Johnson и ее дочерние компании виновными в содействии кризису с опиоидами в штате и обязал ее выплатить 572 миллионов долларов для решения проблемы.
Детали: Судья округа Кливленд Тад Балкман в понедельник вынес решение в первом государственном судебном процессе в отношении компаний, обвиняемых в содействии широкому использованию болеутоляющих препаратов, вызывающих привыкание.
Ожидается, что компания подаст апелляцию.
Штат Оклахома утверждал, что компания в течение многих лет агрессивно реализовывала опиоиды, пытаясь завысить их эффективность и занизить риск зависимости.
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