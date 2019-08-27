У Нью-Йорку в турнірі US Open серії Grand Slam українки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська вийшли у друге коло змагань.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Ястремська у трьох сетах з рахунком 6:4, 1:6, 6:2 завдала поразки румунці Моніці Нікулеску, а Світоліна обіграла американку Вїтні Осігве - 6:1, 7:5

Ястремська таким чином виграла перший у кар'єрі матч в основній сітці US Open.

За вихід до третього кола турніру Ястремська зустрінеться зі шведкою Ребеккою Петерсон, яка переграла олімпійську чемпіонку-2016 пуерториканку Моніку Пуїг.

Світоліна зустрінеться з експершою "ракеткою" світу п'ятиразовою чемпіонкою "Вімблдону" і дворазовою переможницею Відкритого чемпіонату США американкою Вінус Вільямс.

Загальний призовий фонд турніру - 50,4 млн доларів.

У жіночому одиночному розряді також виступають українки Леся Цуренко і Катерина Козлова.

Турнір US Open-2019 триватиме до 8 вересня.