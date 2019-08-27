Дві українки пробилася до наступного кола престижного тенісного турніру

617 переглядів
Вівторок, 27 серпня 2019, 01:04

У Нью-Йорку в турнірі US Open серії Grand Slam українки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська вийшли у друге коло змагань.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Ястремська у трьох сетах з рахунком 6:4, 1:6, 6:2 завдала поразки румунці Моніці Нікулеску,  а Світоліна обіграла американку Вїтні Осігве - 6:1, 7:5

Ястремська таким чином виграла перший у кар'єрі матч в основній сітці US Open.

За вихід до третього кола турніру Ястремська зустрінеться зі шведкою Ребеккою Петерсон, яка переграла олімпійську чемпіонку-2016 пуерториканку Моніку Пуїг.

Світоліна зустрінеться з експершою "ракеткою" світу п'ятиразовою чемпіонкою "Вімблдону" і дворазовою переможницею Відкритого чемпіонату США американкою Вінус Вільямс.

Загальний призовий фонд турніру - 50,4 млн доларів.

У жіночому одиночному розряді також виступають українки Леся Цуренко і Катерина Козлова.

Турнір US Open-2019 триватиме до 8 вересня.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: спорт


powered by lun.ua
Матеріали за темою
18-річна українка стала дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо 25 серпня 2019, 15:06
Юнацька збірна України виграла турнір з футболу в Чехії 25 серпня 2019, 00:51
Українець здобув "золото" на юніорському чемпіонаті світу з плавання 24 серпня 2019, 12:59
Усі новини
Головні новини
Радник Трампа анонсував свій візит до Києва
У США під час візиту Зеленського хочуть поговорити про його досягнення
Заява G7: нормандський саміт може відбутися в найближчі тижні
На Одещині загинув морпіх, підозрюють співслужбовця
Усі новини
здоров'я

6 порад, що допоможуть зберегти зір

тест

Як вода впливає на наше тіло та життя?

Незалежність

Яке воно — покоління незалежних