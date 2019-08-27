Украинка пробилась в следующий круг престижного теннисного турнира

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Вторник, 27 августа 2019, 01:04

В Нью-Йорке в турнире US Open серии Grand Slam украинка Даяна Ястремская в трех сетах со счетом 6:4, 1:6, 6:2 нанесла поражение румынке Монике Никулеску и вышла во второй круг соревнований.

Об этом сообщает "Укринформ".

Это был первый день соревнований 32-го номера "посева" Ястремской. Таким образом она выиграла первый в карьере матч в основной сетке US Open.

За выход в третий круг турнира Ястремская сразится со шведкой Ребеккой Петерсон, которая переиграла олимпийскую чемпионку-2016 пуэрториканку Монику Пуиг.

Общий призовой фонд турнира – 50,4 млн долларов.

В женском одиночном разряде также выступают украинки Элина Свитолина, Леся Цуренко и Екатерина Козлова.

Турнир US Open-2019 продлится до 8 сентября.

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Темы: спорт


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