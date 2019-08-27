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Две украинки пробились в следующий круг престижного теннисного турнира

Вторник, 27 августа 2019, 01:04

В Нью-Йорке в турнире US Open серии Grand Slam украинки Элина Свитолина и Даяна Ястремская вышли во второй круг соревнований.

Об этом сообщает "Укринформ".

Ястремская в трех сетах со счетом 6: 4, 1: 6, 6: 2 нанесла поражение румынке Монике Никулеску, а Свитолина обыграла американку Уитни Осигве - 6:1, 7:5.

Ястремская таким образом выиграла первый в карьере матч в основной сетке US Open.

За выход в третий круг турнира Ястремская встретится со шведкой Ребеккой Петерсон, которая переиграла олимпийскую чемпионку-2016 пуэрториканку Монику Пуиг.

Свитолина встретится с экс-первой "ракеткой" мира пятикратной чемпионкой "Уимблдона" и двукратной победительницей Открытого чемпионата США американкой Винус Уильямс.

Общий призовой фонд турнира – 50,4 млн долларов.

В женском одиночном разряде также выступают украинки Леся Цуренко и Екатерина Козлова.

Турнир US Open-2019 продлится до 8 сентября.

Темы: спорт
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