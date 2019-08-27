Суд в Росії на півроку продовжив арешт фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"
Суд в Ростові-на-Дону продовжив на шість місяців арешт вісьмом фігурантам другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".
Про це повідомляє "Крим.Реаліі" з посиланням на адвоката Олексія Ладіна.
Марлен Асанов, Сервер Зекірьяєв, Ернес Аметов, Тимур Ібрагімов, Сейран Салієв, Мемет Белялов, Сервер Мустафаєв і Едем Смаілов залишаться в СІЗО до 13 лютого 2020 року.
Перше попереднє засідання у даній справі проходило через відеоконференцзв'язок з суду в Ростові-на-Дону з Сімферопольським СІЗО №1, де знаходилися обвинувачені.
При цьому їхні адвокати брали участь в засіданні з суду в Сімферополі.
"Суд відмовив у всіх клопотаннях захисту: про припинення кримінальної справи, про повернення справи прокурору, оскільки обвинувачення не конкретизовано; про застосування (до підзахисних) четвертої Женевської конвенції. Проте суддя за власною ініціативою продовжив всім підзахисним на шість місяців арешт в СІЗО", - розповів він.
Наступне засідання, на якому кримінальну справу почнуть розглядати по суті, призначено на 3 вересня. До цього часу, за словами адвоката, всіх обвинувачених етапують до СІЗО Ростова-на-Дону.
Нагадаємо:
- У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь в забороненій в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".
- 21 травня 2018 року в Криму було затримано координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаілова. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".
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